Let op: Blauwalg bij het Surfeiland!

Aalsmeer – Vandaag, vrijdag 20 juli, heeft de provincie Noord-Holland een waarschuwing afgegeven voor blauwalg bij Surfeiland Vrouwentroost. Dit betekent dat zwemmen hier slecht kan zijn voor de gezondheid. Er mag hier wel gezwommen worden, het is aan de inwoners en bezoekers zelf om te beoordelen of er een risico is voor hun gezondheid.

Het Oosterbad en De Waterlelie

Jonge kinderen en ouderen, die het meest kwetsbaar zijn, kunnen betere een andere zwemplek kiezen. Zwemmen kan in natuurbad Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade en in het buitenbad van zwembad De Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer.

Bij het Surfeiland is een waarschuwingsbord neergezet. Het bord wordt weggehaald als de blauwalg is verdwenen. Actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Nederland is te vinden op www.zwemwater.nl en is op te vragen via de zwemwatertelefoon: 0800-9986734.