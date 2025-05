Leerlingen ervaren van dichtbij democratie

Aalsmeer – In de periode maart tot mei hebben in totaal 18 schoolklassen uit Aalsmeer en Kudelstaart een interactieve kennismaking met de lokale én landelijke democratie beleefd via educatieve programma’s van ProDemos. Derdejaars klassen van Yuverta VMBO Aalsmeer namen deel aan het programma @Klassenbezoek. Tijdens een bezoek aan het gemeentehuis mochten de leerlingen in de raadzaal in de stoel van een raadslid plaatsnemen, debatteren over een actuele stelling en stemmen zoals dat in de gemeenteraad gebeurt. Raadsleden en collegeleden wisselden ervaringen uit met de jongeren en gaven antwoord op hun vragen over besluitvorming, duurzaamheid en wonen.

Twaalf groepen 7/8 van de basisscholen De Brug, Antonius, IKC Triade en OBS Samen Een bouwden in het spel Democracity een eigen fictieve stad.De leerlingen leerden hoe partijen standpunten formuleren, coalities sluiten en een begroting opstellen. Raadsleden en collegeleden gingen in gesprek met de kinderen en gaven antwoord op hun vragen.

De griffie bedankt de de scholen voor hun enthousiaste deelname en interesse in (lokale) politiek en de betrokken raadsleden en collegeleden voor hun tijd, openheid en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Natuurlijk wordt ook ProDemos bedankt voor de professionele uitvoering van beide programma’s, waarmee zij de afstand tussen inwoners en bestuur verder hebben verkleind. De gemeente Aalsmeer blijft investeren in burgerschapseducatie. Scholen die in schooljaar 2025-2026 gebruik willen maken van @Klassenbezoek of Democracity kunnen zich aanmelden bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl.