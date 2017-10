Leerlingen Eendracht programmeren Eddy de robot

Mijdrecht – De groepen 7 en 8 hebben een training ‘Eddy programmeren’ met goed gevolg afgesloten: een diploma ‘Eddy de robot programmeren’. Maar…dat ging niet zonder slag of stoot! Programmeren is geen eenvoudige zaak en je moet er flink je hoofd bij houden. Nou zijn ze wel wat gewend op de Eendracht, want de meeste bovenbouw leerlingen hebben ook al ervaring met het programmeren met ‘Scratch’. De opdracht was dit keer het maken van een interessante quiz waarbij Matisse als kunstenaar centraal stond. Dit natuurlijk vanwege de kunstweken die momenteel gaande zijn op OBS De Eendracht! In de slotfase was het zaak om alles zo goed voor elkaar te hebben dat de quiz in het brein van de kleine robot kon worden geïnstalleerd. Met veel trots hoorden ze hoe hun quiz werd geïnstalleerd. Knap werk van de groepen 7 en 8 en hun trainers. En de Eendracht? Die kan met zulke gediplomeerde trainers nog jaren voort in de educatieve wereld van robotica.