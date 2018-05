Ledenvergadering Royal FloraHolland

Aalsmeer – Op donderdag 31 mei is in Aalsmeer de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Royal FloraHolland. Het is een bijzondere en belangrijke vergadering, omdat de leden kunnen stemmen over een Ledenraad. Kom ook en breng uw stem uit!

Naast de Ledenraad komen uiteraard de jaarrekeningen van 2017 en de strategische koers van 2018 aan bod. Kunt u niet komen? Dan kunt u tijdens de vergadering ook op afstand stemmen via een app. Bovendien is het mogelijk om uw stem al vóór de vergadering uit te brengen. Mail naar alv@royalfloraholland.com en vraag uw inlogcode aan.

ALV live volgen

Zoals gebruikelijk is de ledenvergadering op 31 mei live te volgen via de website van Royal FloraHolland. Ga naar www.royalfloraholland.com en klik op de ALV-link voor aanvang van de vergadering die om 19.30 uur begint.

Foto: Eigen foto Royaal Flora Holland.