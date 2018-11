Laptops uit auto’s weg: Weet wat je uitstraalt!

Aalsmeer – Afgelopen week werd de politie geconfronteerd met een serie auto-inbraken. Op een parkeerplaats bij een horecaonderneming aan de Kudelstaartseweg zijn op donderdag 8 november in de avond zes auto’s opengebroken. Er werden zes laptops buitgemaakt.

Signalen

Iedereen weet (natuurlijk) dat je beter geen waardevolle goederen in je auto kunt achterlaten, maar wellicht kan dit soms niet anders. Wees je er in dat geval van bewust dat computers en smartphones, vaak zonder dat je het weet, signalen uitzenden die kwaadwillenden gemakkelijk kunnen onderscheppen en zo eenvoudig te weten komen in welke auto wat te halen valt.

Denk er daarom aan om je bluetooth of wifi uit te zetten wanneer je deze niet nodig hebt, of om je apparatuur helemaal uit te schakelen. Dit voorkomt dat jouw spullen worden gedetecteerd (of gehackt) door kwaadwillenden.

Getuigen

Om de laptops te kunnen stelen hebben de dieven bij de zes auto’s ruiten ingeslagen. Rond 21.00 uur werd de grootse diefstal ontdekt. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Er loopt een onderzoek.