Lange rij voor kaartjes voor Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – De eerste verkoopavond voor kaarten voor het Nostalgisch Filmfestival tijdens de Feestweek is een groot succes geweest. In een lange rij stonden mensen donderdagavond 9 augustus te wachten om een entreebewijs te bemachtigen. Vooral de voorstelling in de avond is populair. Er zijn in slechts een uurtje tijd bijna 800 kaarten verkocht. Dit betekent dat de avond zo goed als uitverkocht is. Voor nog zo’n 50 belangstellenden is het mogelijk om een toegangsbewijs aan te schaffen.

Het Nostalgisch Filmfestival met een brede kijk op het vroegere Aalsmeer kan ook in de middag bijgewoond worden. Hiervoor zijn nog voldoende kaarten beschikbaar. De voorstellingen op dinsdag 4 september zijn om 14.00 uur en om 20.00 uur in de feesttent op het Praamplein.

Tweede speciale verkoop

Vanavond, vrijdag 10 augustus, vindt de tweede speciale verkoop plaats bij het Boekhuis in de Zijdstraat in het Centrum. De verkoop is van 19.00 tot 20.00 uur. Wie naar de voorstelling in de avond wil, doet er goed aan op tijd te komen! Vanaf zaterdag 11 augustus zijn dagelijks kaarten voor het Nostalgisch Filmfestival verkrijgbaar à 7,50 euro bij het Boekhuis tijdens de reguliere openingstijden. De toegangsprijs is inclusief koffie of thee, garderobe en plaatsnemen op een comfortabele stoel!

Foto: www.kicksfotos.nl