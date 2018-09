Landstitel voor brandweer Aalsmeer!

Aalsmeer – Zaterdag 29 september is de wedstrijdploeg van de Aalsmeerse brandweer Nederlands kampioen geworden in de hoofdklasse van de ABWC brandweerwedstrijden. De ploeg kreeg aan het begin van de avond een feestelijk onthaal met een ereboog van water bij de kazerne in Aalsmeer.

De wedstrijd vond plaats in Goes en ging tussen zeven korpsen. De Aalsmeerse ploeg ging er uiteindelijk met de landstitel vandoor! De wedstrijd vormde het sluitstuk van een seizoen dat begon met provinciale en regionale voorrondes. De teams kregen pittige opdrachten om uit te voeren, waaronder een brand en een beknelling.

Voor het eerst heeft de brandweer van Aalsmeer de landstitel weten te veroveren. “Yes, we zijn landskampioen in de hoofdklasse. Geweldige ontlading en trots als een pauw”, aldus clustermanager Wilfred van Randwijk in een reactie. De tweede plaats is behaald door Amerongen en op drie is De Rijp geëindigd.

Foto: VTF – Laurens Niezen