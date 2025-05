Handbal: Landelijke beker opnieuw voor Aalsmeer!

Aalsmeer – In het Topsportcentrum in Almere heeft Heren 1 van Aalsmeer Handbal de beker in de wacht weten te slepen. Aalsmeer had geen moeite met Volendam en wist met een ruime zege van 36-26 de hoogste eer te pakken.

Volendam en Aalsmeer troffen elkaar afgelopen zaterdag nog in de Best of Three: strijd om de landstitel. In dit duel was het Aalsmeer dat in de laatste 10 seconden de winst naar zich toe trok (31-30). Aanstaande zondag 1 juni is het tweede duel in de Best of Three. De wedstrijd in De Opperdam in Volendam begint om 13.30 uur. Mocht Aalsmeer winnen dat is de landstitel binnen. Wint Volendam dan volgt een derde wedstrijd op 8 juni vanaf 13.15 uur in De Bloemhof Aalsmeer.

Aalsmeer beheerst op voorsprong

Ook in het Topsportcentrum in Almere wist Aalsmeer tijdens de bekerfinale te overtuigen. Het wist opponent Volendam te overklassen. Waar de fans van Volendam de boventoon voerden in het Topsportcentrum in Almere, was het Aalsmeer dat het initiatief nam in de beginfase van de bekerfinale. Volendam gaf zich niet gewonnen en bleef onder andere via een scherpe Niels de Jong in de race. Toch keek een beheerst Aalsmeer bij rust tegen een comfortabele 17-10 voorsprong aan.

Vlieger van Trainavicius

Wederom was het Aalsmeer wat na rust uit de startblokken schoot. De ploeg van Wai Wong gaf zijn tegenstander geen enkele indruk dat het de wedstrijd nog uit handen ging geven. Via scores van onder andere Ayyoub Warasse, Donny Vink en Dennis Vesters verscheen er een gaatje van 10 op het scorebord. Hoogtepunt van de wedstrijd was de vlieger van Vaidas Trainavicius op ploeggenoot Martijn de Jong die de 30-20 binnen schoot.

Aalsmeer prologeert titel

Met de 36-26 winst prolongeerde Aalsmeer de titel en mocht de beker net als vorig jaar mee naar huis nemen. Het is de zevende bekerwinst in de geschiedenis van Aalsmeer, dat vorig jaar ook de beste was in het bekertoernooi.

Foto’s: www.kicksfotos.nl