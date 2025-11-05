Lampionnetjes mee naar intocht Sinterklaas

Aalsmeer – “Haastige spoed is zelden goed”, een spreekwoord wat uit de mond van Sinterklaas niet vreemd zou klinken. Maar in dit geval is haastige spoed meer dan goed! De revisie van de stoomboot heeft zijn vruchten afgeworpen en in een recordtempo legt Sinterklaas dit jaar de tocht naar Aalsmeer af. Het resultaat: dit jaar heeft Aalsmeer de primeur: op vrijdagavond 14 november om 18.30 uur komen Sinterklaas en zijn Pieten aan in Aalsmeer, bij Zorgcentrum Aelsmeer aan het einde van de Kanaalstraat (bij de Ringvaart).

Burgemeester Guido Oude Kotte roept namens Sinterklaas, alle ouders en kinderen op om iets later op te blijven en Sinterklaas en de Pieten een warm welkom te geven tijdens deze bijzondere avond intocht. “Neem allemaal een lampionnetje mee en laten we er met elkaar een mooi lichtjesfeest van maken”, zo luidt zijn oproep.

Het Grote Huis

Gelukkig kunnen Sinterklaas en de Pieten ook al een dag eerder terecht in het Grote Huis van Sinterklaas. Op zaterdag 15 november is Het Grote Huis van Sinterklaas weer geopend, voor iedereen die een ticket heeft kunnen bemachtigen. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar. Reserveren kan via https://sinterklaasinaalsmeer2025.advanced.eventgoose.com. Sinterklaas laat per video regelmatig van zich horen en vertelt over de tocht naar Aalsmeer op https://www.facebook.com/SinterklaasInAalsmeer. Noteer vrijdagavond 14 november in de agenda en kom vanaf 18.30 uur Sinterklaas en de Pieten welkom heten in Aalsmeer!

Foto: Sinterklaas en de Pieten worden graag welkom geheten met ‘lichtjes’ (aangeleverd).