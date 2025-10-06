Labels aan ‘verlaten’ fietsen bij fietsstallingen

Aalsmeer – Van de fietsstallingen bij de bushaltes langs de Burgemeester Kasteleinweg wordt druk gebruik gemaakt. Dagelijks worden rijwielen gestald waarvan de eigenaren hun weg vervolgen met de bus. Maar, er zijn ook fietsen die hier voor langere tijd staan, vergeten worden of wellicht neergezet zijn na ‘even’ gebruik door een derde. Bij de gemeente zijn klachten binnen gekomen over de rommelige aanblik rond de stallingen. Vooral bij het busstation bij de Zwarteweg ligt veel afval en staan en liggen her en der fietsen. De halte bij de Ophelialaan oogt nog redelijk netjes, maar ook hier rijwielen waar waarschijnlijk op het moment van neerzetten geen plek meer was om netjes in de ‘ijzers’ te parkeren of snel gehandeld moest worden omdat de bus eerder dan verwacht arriveerde.

Wie denkt dat de stallingen een vrijbrief zijn voor het afstand doen van vergaande glorie, heeft het mis. De gemeente controleert wel degelijk én handhaaft. Medewerkers van Handhaving hebben een bezoek gebracht aan de stallingen en vastgesteld dat menig ‘verlaten’ fiets niet meer op de openbare weg zou mogen rijden vanwege gebreken en in verre staat van verroest zijn.

De fietsen hebben een label en een sticker gekregen met hierop de boodschap voor de eigenaar om het rijwiel weg te halen en mee te nemen. De labels blijven twee weken hangen en als na deze veertien dagen nog geen actie is ondernomen, worden de fietsen verwijderd uit het openbare straatbeeld. Bij de stalling in de Ophelialaan zijn zeker tien fietsen voorzien van een dergelijk label. Hier een fiets gestald, even niet nodig gehad, maar nog wel willen gebruiken? Dan zeker snel een kijkje gaan nemen en je eigendom veilig stellen. Twee weken zijn zo voorbij…

Foto: Redactie Aalsmeer (fietsstalling bij de Ophelialaan).