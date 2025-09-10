Laatste weekend in FAM: ‘De Kunst van het Onverwachte’

Aalsmeer – De tentoonstelling ‘De Kunst van het Onverwachte’ is deze week voor het laatst te zien in het Flower Art Museum (FAM). Tot en met zondag 14 september kan het werk van negen kunstenaars worden bewonderd. In de tentoonstelling verkent het museum hoe beeldende kunst het verrassingseffect en de humor van de natuur vangt, verdraait of juist versterkt. Verder zijn in de kleine zaal prachtige schilderijen te bewonderen van Hetty Ansing, die zich voor haar stillevens liet inspireren door de oude meesters. Het museum is open van donderdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Nature Art Fair

September is een drukke maand voor het FAM, want na het einde van de tentoonstelling staan er nog twee grote evenementen op het programma. In het weekend van 20 en 21 september is het museum weer onderdeel van de Kunstroute Aalsmeer en vindt hier de Nature Art Fair plaats. Deze beurs staat volledig in het teken van kunst geïnspireerd door de natuur. Dit jaar zijn er maar liefst 28 kunstenaars aanwezig die hun werk presenteren en verkopen. Beide dagen zijn de openingstijden van 12.00 tot 17.00 uur.

Ikebana tentoonstelling

Van 26 tot en met 28 september biedt het museum plaats aan een landelijke tentoonstelling van de Nederlandse Ikebana Vereniging. Meer dan vijftig kunstenaars tonen hier een grote variatie in de Japanse kunst van het bloemschikken. Bezoekers kunnen zich laten inspireren door het werk van de vier ikebanascholen die in Nederland zijn vertegenwoordigd: Ikenobo, Ohara, Sogetsu en Ichiyo. Deze expositie is open op 26 september van 14.00 tot 17.00 uur en 27 en 28 september van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op https://www.flowerartmuseum.nl.

Foto’s: Flower Art Museum (aangeleverd).