Laatste stuk fietspad Spoorlijnpad geopend

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer heeft de werkzaamheden aan het Spoorlijnpad tussen de Wissel en de Stommeerkade bijna afgerond. Vorige week is alle belijning aangebracht en binnenkort worden de laatste verkeersborden en de rood/witte afzetpaaltjes geplaatst. Na de afronding van deze werkzaamheden is de verbinding naar de Stommeerkade weer hersteld en is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Het fietspad is wel al open voor gebruikers.

Volgende stap

De komende periode gaat de gemeente aan de slag op het laatste stuk van de Burgemeester Hoffscholteweg tussen het Spoorlijnpad en de Burgemeester Kasteleinweg. De Burgemeester Hoffscholteweg wordt straks de hoofdroute tussen Oost en het Dorp. Op de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Stommeerkade en de Ophelialaan komen inritconstructies en een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers.

Planning

Voorjaar 2026: Burgemeester Hoffscholteweg tussen Burgemeester Kasteleinweg en Spoorlijnpad klaar, inclusief fietspad. Najaar 2026: Aanleg fietspad en voetpad van Pieter van Lisselaan naar Aalsmeerderweg. Eind 2026: Burgemeester Hoffscholteweg volledig open. Meer informatie over de wegwerkzaamheden zijn te vinden op www.aalsmeer.nl/wegwerkzaamheden.

Foto’s: Gemeente Aalsmeer