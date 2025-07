Laagdrempelige hulp in Aalsmeer voor jeugd en ouders/verzorgers

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer heeft een nieuwe folder uitgebracht met een overzicht van preventieve jeugdhulp. Deze biedt ouders/verzorgers, jongeren, huisartsen, scholen en hulpverleners een helder beeld van de beschikbare ondersteuning. Wethouder Bart Kabout (Jeugd & Onderwijs) reikte op donderdag 10 juli het nieuwe exemplaar uit tijdens het Kernteam Preventie Jeugd, een periodiek overleg tussen de gemeente en uitvoerende partijen die in Aalsmeer laagdrempelige hulp bieden aan jongeren en hun ouders en verzorgers.

Aanbod gebundeld

Veel jongeren en ouders en verzorgers weten niet goed waar ze terecht kunnen met vragen of zorgen. Daarom werkt de gemeente samen met lokale partners om het hulpaanbod beter af te stemmen op hun behoeften. De folder bundelt dit aanbod op overzichtelijke wijze en laat zien welke vormen van ondersteuning en begeleiding beschikbaar zijn – vaak gratis en zonder verwijzing. Denk aan een luisterend oor, kortdurende begeleiding of praktische hulp bij opvoeding, gezondheid, relaties of taalontwikkeling.

Investeren in preventie

Wethouder Bart Kabout: “In Aalsmeer zien we een toename in het gebruik van jeugdhulp. We willen voorkomen dat kleine zorgen uitgroeien tot grote problemen. Daarom investeren we in preventie: door vroegtijdig signalen op te vangen en passende begeleiding te bieden, geven we jongeren de mogelijkheid om gezond, veilig en met perspectief op te groeien. Door zichtbaar te maken wat er mogelijk is, hopen we als gemeente dat inwoners eerder de stap durven zetten naar ondersteuning.”

Rechtstreeks contact

De folder is bedoeld om de stap naar hulp makkelijker te maken. Inwoners kunnen rechtstreeks contact opnemen met de betrokken organisaties, zonder tussenkomst van huisarts of jeugdhulpverlener. De folder is ook online te vinden via www.aalsmeer.nl/jeugdhulp-aanvragen onderaan de pagina onder het kopje documenten.

Foto: Uitreiking van het preventief jeugdaanbod door wethouder Bart Kabout aan de leden van het Kernteam Preventie Jeugd. Foto: Gemeente Aalsmeer