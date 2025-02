KVDRV Kanopolo sterk in Alphen

De Ronde Venen – KVDRV kanopolo speelde afgelopen weekend in het zwembad in Alphen aan den Rijn vier tegen vier. Het ging de formatie van KVDRV in de beginfase verrassend goed af en via de diverse break-outs werd er gescoord. Ook wanneer de tegenstander op tijd terug was voor het doel ging het spel goed door te combineren. De ploeg speelde sterk.

Er werd gespeeld met drie teams en de onderlinge wedstrijden leverde weinig krachtsverschillen op. KVDRV trok een aantal keren net de winst over de streep. Later schakelde het team over op een ander systeem door vanaf de middenlijn direct druk te zetten met drie spelers. Dit is een intensieve methode met veel risico en ook veel kansen. Bij balverlies van de tegenpartij leverde dit meestal direct een doelkans op. Maar als de interventie mislukt, heeft de tegenstander een overwicht voor het eigen doel. In deze fase verloor KVDRV ook een wedstrijd.

Kijk voor meer informatie op de website: www.kvdrv.nl.

Op de foto: KVDRV kanopolo speelde een goede partij in Alphen. Foto is aangeleverd.