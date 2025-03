KV Atlantis klaar voor buitenseizoen

Mijdrecht – NLdoet was actief bij KV Atlantis. De landelijke datum van deze actie was een week eerder, maar toen waren er nog wedstrijden in de zaal. Dus is er uitgeweken naar 22 maart om het buitenterrein van de korfbalvereniging aan de Hoofdweg in Mijdrecht weer schoon, heel en veilig te maken voor het komende buitenseizoen.

Er waren ongeveer 30 vrijwilligers die allemaal de handen uit de mouwen hebben gestoken. Het weer zat enorm mee wat het ook extra aangenaam maakte om alle klussen te voltooien.

De ramen zijn gelapt, de keuken is schoon, in de kleedkamers ‘kun je weer van de grond eten’, de zonnepanelen zijn schoongemaakt, de reclameborden glimmen weer, de dug-outs, de speeltoestellen en het terrasmeubilair zijn weer schoon, er is papier geprikt, schoenborstels geplaatst, er is gesnoeid en er is heel veel onkruid verwijderd.

Van 10.00 tot 11.00 uur was er vriendjes- en vriendinnetjesdag op het achterste veld van Atlantis en sommige ouders die hun kinderen kwamen brengenhebben in de tussentijd ook meegeholpen. Naast het feit dat er hard gewerkt is, was het ook erg gezellig. Een welkome onderbreking was de koffiepauze met een bakkie en wat lekkers en om de ochtend af te sluiten was er weer voor een heerlijke lunch gezorgd. Het was een productieve en gezellige ochtend met als eindresultaat, dat KV Atlantis klaar is voor het buitenseizoen.

Foto: aangeleverd.