Kunstreis Atelier de Kromme Mijdrecht was weer succes

Mijdrecht – Elk jaar in oktober organiseert het Atelier de Kromme Mijdrecht een kunstreis voor haar leden, introducees en andere geïnteresseerden. Een kunstreis die bestaat uit een dagtrip naar een mooi museum met een interessante expositie. Dit jaar, op 19 oktober, ging de kunstreis naar het Tilburgse De Pont Museum, waar net de expositie van het werk van Beatrice González was geopend. Een interessante kunstenares uit Colombia met veel kleurrijk werk, een geheel eigen stijl en een boeiend verhaal.

Om 09.30 uur vertrok de mooie touringcar van Doelen Coach Service naar Tilburg, alwaar men eerst kon genieten van overheerlijk gebak en koffie. Daarna kon men aansluiten bij de rondleiding om zo meer achtergrondinformatie te krijgen over de kunstenaar en haar werk. Ook werd informatie gegeven over de geschiedenis en ontstaan van het museum zelf. Anderen bezochten op eigen gelegenheid en tempo de expositie en vaste collectie. Velen konden hier nieuwe inspiratie opdoen voor hun eigen kunstwerken en/of gewoon genieten van al het moois dat in het De Pont Museum te zien was.

Textielmuseum

Het nabij gelegen Textielmuseum met prachtige shop werd in de middag ook nog door velen bezocht, waarna rond 16.00 uur de hele groep met de bus weer richting Mijdrecht vertrok. Iedereen was eensgezind van mening dat de tijd te kort was voor al het moois, iets dus om naar terug te keren. Al met al was het een gezellige, leerzame, inspirerende en boeiende dag in Tilburg en met de groep.

Doelen Coach Service, chauffeur Henk en alle deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage en AKM kijkt al uit naar de Kunstreis van 2025. Gaat u dan ook (weer) mee? Informatie is vanaf april/mei te vinden op de website van het Atelier (atelierdekrommemijdrecht.nl) of in de Nieuwe Meerbode.

