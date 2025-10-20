Kunstkast nummer 100 is gemaakt!

Aalsmeer – Tien jaar geleden werden de eerste kunstkasten op het Praamplein onthuld door Gertjan van der Hoeven, de toenmalige wethouder in Aalsmeer. In dit jubileumjaar is nu, na heel veel schilder- en plakwerk, de honderdste kunstkast gemaakt! Dubbel feest dus en een prachtige mijlpaal voor Giovanni, Jolande en Lex van de kunstkastorganisatie. Romeo van der Weijden ontwierp de speciale jubileumkast op de Machineweg. Er is een collage op te zien van alle kunstkasten van de afgelopen tien jaar.

Het Pelgrimspad

Tegelijkertijd werd er nog volop gebruik gemaakt van de nog behoorlijk droge en aangename dagen in november. Cathy van der Meulen heeft nu het record van Michael Glanz overgenomen. Nog niet eerder werd er zo laat in het jaar nog geschilderd. De vijfde kunstkast van Cathy is een remake van haar eerste kunstkast, die negen jaar lang volop in de zon langs de drukke Bachlaan heeft gestaan. Die was echt aan een opknapbeurt toe. Leuk om te zien dat het concept intact is gebleven, maar de uitvoering is veranderd. De kunstkast staat op wandelroute ‘het Pelgrimspad’. Daarom staan nog steeds de ontdekkingen van een wandelaar centraal. Met verrekijker worden een uil, een haas en een wolf gespot.

Sportieve ode

Richard Sluijs heeft tenslotte op de Beethovenlaan een sportieve ode gebracht aan FC Aalsmeer. Zijn eerste kunstkast verwijst naar de geschiedenis van de voetbalvelden die erachter liggen. In 2014 fuseerden VV Aalsmeer en RKAV Aalsmeer. De oude logo’s en kleuren ritsen open en tonen het nieuwe FC Aalsmeer. Hij draagt de voetbalclub een warm hart toe. Ook omdat zijn zoon daar nu speelt. Met rugnummer 3. Dus die mocht op de achterkant van de kast komen.

Foto: De initiatiefnemers bij de honderdste kunstkast op de Machineweg. Van links naar rechts: Giovanni, Lex en Jolande. Foto’s: aangeleverd



