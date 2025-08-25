Kunstexcursie langs drie locaties in Aalsmeer

Aalsmeer – Drie kunstlocaties in Aalsmeer bundelen op dinsdag 9 september hun krachten voor een bijzondere kunstexcursie. Het Huiskamermuseum, Het Oude Raadhuis en het Flower Art Museum openen hun deuren voor een gezamenlijke middag vol kunst, verhalen en ontmoetingen.

Bezoekers maken in één middag kennis met drie unieke kunstplekken, elk met een eigen sfeer en expositie. Van eigentijdse portretten tot natuur in een verrassende vorm en naoorlogs realisme: de excursie biedt een veelzijdige kijk op kunst in Aalsmeer. Bij elke locatie geven de betrokkenen achtergrondinformatie en is er ruimte voor gesprek.

De kunstexcursie start om 14.00 uur in het Huiskamermuseum (Van Cleeffkade), is vervolgens in het Oude Raadhuis (Dorpsstraat) en eindigt rond 17.30 uur in het Flower Art Museum (Kudelstaartseweg). In het Flower Art Museum wordt de middag afgesloten met een drankje. Ook krijgen alle deelnemers een kleine goodiebag mee naar huis. Bijdrage: 2,50 euro per persoon. Deelnemers worden gevraagd zelf vervoer te regelen (fietsen of carpoolen). Aanmelden: zie www.cultuurpuntaalsmeer.nl voor de inschrijflink.