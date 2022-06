Kunst en cultuur tijdens kunstroute Ringdijk Zuid

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 4 en zondag 5 juni staat het zuidelijke gedeelde van de Ringdijk in de Haarlemmermeer in het teken van kunst en cultuur. Het zijn 28 kunstenaars en een basisschool die zaterdag 4 en zondag 5 juni van 12.00 tot 17.00 uur hun kunst tentoonstellen aan het publiek tijdens de Kunstroute Ringdijk Zuid. Een ideale gelegenheid om een kijkje te nemen in eigen ateliers en op locaties. Verdeeld over elf locaties kunnen bezoekers van de Kunstroute kennismaken met schilder- en beeldhouwkunst, keramiek, fotografie, sieraden en nog veel meer.

Naast de ateliers wordt er kunst tentoongesteld op het Fort Rijsenhout bij BoerBos aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug, waar ook het startpunt van de route is. Belangstellenden kunnen aan de hand van de routekaart (op elke locatie verkrijgbaar), een keuze maken welke kunstenaars ze willen bezoeken. Elke locatie is herkenbaar aan de vlag met het logo. Maar ook op de website van de Kunstroute Ringdijk Zuid (www.kunstrouteringdijkzuid.nl) zijn alle deelnemende kunstenaars en een routekaart met daarop de locaties te vinden.

De Kunstroute Ringdijk Zuid is twee dagen kunst, cultuur, gastvrijheid, kleinschalig en landelijk genot langs de Ringvaart. Op de fiets is dit een prachtige route van ongeveer 15 kilometer met diverse restaurants, bankjes en picknickplekken. Ook te doen met de auto maar dan wel met obstakels (zie routekaart). Op zondag 5 juni zal de Burgerveen band Burger Fame optreden in het Dorpshuis Marijke (Kunstcafé) vanaf 15.30 uur.