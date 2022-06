Kudelstaartse kienavond in het Dorpshuis

Kudelstaart – Vrijdag 3 juni wordt door de Stichting Supporting Kudelstaart weer de Kudelstaartse kienavond georganiseerd in het Dorpshuis. De opbrengst gaat naar een vereniging uit Kudelstaart naar keuze. Deelnemers kunnen dus zelf kiezen voor welke vereniging ze spelen en maken tevens kans op mooie prijzen! Aanvang 20.30 uur, de zaal gaat vanaf 19.45 uur open.

Meer weten over SSK? Kijk voor alle datums, nieuws, een aanvraag voor een financiële bijdrage of informatie op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl of op Facebook.