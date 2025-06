Kudelstaart op z’n kop voor zeepkistenrace

Kudelstaart – Het gebeurt maar eens in de drie jaar, maar als het dan zover is, staat heel Kudelstaart op z’n kop: de legendarische zeepkistenrace van de Antoniusschool. Afgelopen vrijdag veranderde de heuvel aan de Madame Curiestraat in een bonte racebaan vol fantasie, snelheid en knetterende kinderpret. Al vroeg in de ochtend verzamelden zich zo’n 650 uitgelaten leerlingen, gewapend met spandoeken en enkele rode clownsneuzen, langs de heuvel. Op de heuveltop stonden de racewagens klaar: 25 zeepkisten, met liefde en lef in elkaar geknutseld. Van skelteronderstellen en oude skateboardwielen tot bij elkaar geraapte fietsonderdelen – niets was te gek. En dat was te zien.

Met een stevige duw van een paar stoere groep 8’ers begonnen de zelfgebouwde voertuigen aan hun afdaling, met scherpe bochten richting het schoolplein. Soms haalde een stuurfout een kar al halverwege uit de race, tot grote hilariteit van het publiek. Maar zelfs die ene crash was spectaculair: met strobalen als zachte rem en applaus als troost.

Wat was er allemaal te zien? Nou, wat dacht je van een glimmende Formule 1-bolide? Of een Minecraft-creatie compleet met pixelblokken? Een regenboogkar, een politiewagen met sirenes, een oldtimer met claxon uit de jaren vijftig en zelfs een mobiele ijssalon die helaas oververhit door de bocht vloog en bijna smeltend tot stilstand kwam.

De sfeer werd nog verder opgezweept door muziek die uit de speakers denderde – van opzwepende beats tot meezingers – en het enthousiaste commentaar van de meester, die de ene zeepkist nog kleurrijker beschreef dan de andere.

En dan de prijzen. De eer voor de verste afstand ging dit jaar naar de badeendachtige zeepkist die als een raket door de bochten vloog en de uithoek van het schoolplein haalde. De prijs ‘meest zelfgemaakte zeepkist’ ging naar zeepkist nummer 15, gemaakt door twee jongens van groep 7, die tijdens de race de macht over het stuur verloren en in de hooibalen belandden. Wat een pech, of lag het misschien aan het zelfgemaakte stuurmechanisme? En dan waren er nog drie prijzen voor originaliteit, waar onder andere de rijdende ijssalon, de Lilo en Stich zeepkist en de rode oldtimer in de prijzen vielen. Dankzij de strakke organisatie van de leerkrachten, die als ware pitcrew-leden zorgden voor een veilig en soepel verloop, was het evenement een feest voor jong en oud. Leerlingen, ouders, juffen en meesters – iedereen deed mee, juichte mee of lachte mee.

Nu al gonst het op het schoolplein van de ideeën voor de volgende editie, in 2028. Want één ding is zeker: wie deze dag heeft meegemaakt, wil over drie jaar opnieuw aan de start staan. En misschien, dit keer wel de hooibalen ontwijken.

Tekst en foto’s: Stefan Pickee