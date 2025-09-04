Kruising Legmeerdijk dicht voor nieuw asfalt

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland voert van donderdagavond 11 tot maandagochtend 15 september werkzaamheden uit aan de kruising van de Legmeerdijk (N231) met de Burgemeester Brouwerweg (N201). Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de kruising tussen Aalsmeer en Amstelveen op donderdagavond om 20.00 uur afgesloten tot maandagochtend 5.00 uur. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van asfalt en aanbrengen van nieuw asfalt, wegmarkeringen en verkeerslussen.

Omleidingen

Omleidingsroutes worden met borden langs de weg aangegeven. Ook voor vrachtverkeer van en naar Royal FloraHolland. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N201, N232 en N521 en verkeer van verder af via de snelwegen A2, A4 en A9.

Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800-0200600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Ook op de regionale Facebookpagina Amstelland en Meerlanden is informatie te vinden.

Foto: aangeleverd