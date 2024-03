Kringloopwinkel voor iedere portemonnee

Uithoorn – Kringloopwinkel Ceres bestaat deze zomer 40 jaar en op 18 maart is het internationale dag van het recyclen. Twee goede redenen om even langs te gaan bij directeur Paul van Soelen. “Op 27 juli 1984 werd de stichting Ceres opgericht. We gaan die dag vieren met leuke acties voor de klanten. Met onze vrijwilligers gaan we in mei naar de stichting Aap in Almere. Vanaf het begin is er een band tussen de twee stichtingen. In het verleden werden er in Uithoorn met paard en wagen oude schillen opgehaald en die werden gebracht naar stichting Aap. Zij zaten destijds in een oude kas aan de Legmeerdijk. Mensen vroegen onderweg of de koetsier ook oude kleding mee wilden nemen en anderen hadden nog wat oude planken liggen. Zo is het ontstaan.”

In het begin zat Ceres in een oude keet en daarna verhuisden ze naar het huidige pand op het industrie-terrein. “Het is eigenlijk een kas met een hoog plafond met klapramen. De bovenverdieping is er door vrijwilligers in gebouwd. In het begin stond alles door elkaar. Toen ik hier begon was het mijn taak om orde in de chaos te brengen. We gingen van kringloop naar een overzichtelijke winkel waar het prettig rondlopen is. De kleding hangt netjes en verzorgd aan rekken en de boeken zijn keurig gesorteerd. Boven hebben we een soort kleine afdelingen gemaakt met onder andere sport, dieren, linnengoed en lampen.”

Vrijwilligers

Paul weet als geen ander dat dit nooit bereikt zou zijn zonder vrijwilligers. “We werken voor 90% met vrijwilligers. We hebben het aan hen te danken dat we het veertig jaar hebben volgehouden. Vrijwilligers moeten klantvriendelijk zijn, want bezoekers moeten zich welkom voelen. Op een paar cruciale punten hebben we betaalde krachten zoals op de administratie en achter de kassa. Vrijwilligers zijn de bouwstenen en de betaalde parttimers zijn het cement ertussen. We hebben nooit genoeg vrijwilligers; ik zou er zo nog tien bij kunnen hebben.”

De medewerkers controleren alles wat binnenkomt. “We hebben mensen die verstand hebben van boeken en mensen die alles weten van glas en porselein. Anderen hebben kennis van technische apparaten en er zijn dagelijks vier à vijf dames die de kleding nakijken. Als het schoon en heel is, verkopen we het in de winkel. Aan het eind van het seizoen houden we uitverkoop. Wat daarvan overblijft, bewaren we en gaat volgend jaar weer de winkel in. Kleding waar een knoopje vanaf is of waar vlekken op zitten, gaat naar bedrijven die het opkopen om te recyclen. We willen ervoor zorgen dat er zo min mogelijk wordt weggegooid.”

Sommige mensen vinden de kringloop te duur geworden, maar Paul legt uit: “We krijgen geen subsidie, maar huren het pand tegen een redelijke prijs van de gemeente. Voor onze vaste lasten moeten we werken. In de regio zijn wij een van de goedkoopste kringloopwinkels. Wij willen er zijn voor iedere portemonnee en plaatsen dingen zo goedkoop mogelijk in de winkel, maar het moet wel de waarde vertegenwoordigen. We bieden mooie spullen tegen redelijk lage prijzen. Over die prijs kan niet onderhandeld worden. Daarnaast staat er in onze statuten dat we geld doneren aan goede doelen. Bij de stichting Aap hebben we de aap Marria geadopteerd, een ander doel is Kika en verder steunen we vooral plaatselijke goede doelen.”

Uitbreiding zit er voor Ceres op deze locatie niet in, maar de komende jaren zijn er genoeg uitdagingen om een duurzaam bedrijf te behouden en voor een goed milieu te zorgen. “We hebben elkaar nodig om er een betere wereld van te maken.”