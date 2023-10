Kringkoop opent tweedehands kledingwinkel

Mijdrecht – Op 11 november opent Kringkoop Mijdrecht een nieuwe vestiging in winkelcentrum De Lindeboom. In het winkelpand komt tijdelijk de kerstshow waar veel mensen elk jaar weer naar uitkijken. Daarnaast zal er het hele jaar door tweedehands kleding verkocht worden.

“Tweedehands kleding is populair. Steeds meer mensen zijn zich bewust van het milieu”, vertelt bedrijfsleider Floor Groenendijk. “We krijgen enorm veel kleding aangeboden en daarvan kan ik slechts een fractie kwijt in de kringloopwinkel op het industrieterrein. Daarom zijn de uitdaging aangegaan om in het dorp een winkel te openen.”

De kleding komt onder andere binnen via containers. In de Ronde Venen staan 22 bovengrondse containers en in de Stichtse Vecht staan ook nog ondergrondse containers. Alle kleding wordt bekeken in een sorteercentrum. “We krijgen 300.000 kilo kleding binnen. Slechts tien tot vijftien procent daarvan is goed genoeg om in de winkel terecht te komen. Alles wat in onze winkel hangt is schoon, netjes en heel. Je ziet niet dat het tweedehands is. De rest gaat naar het buitenland of wordt verwerkt tot grondstoffen.”

Werkgelegenheid

Alle tweedehands kleding verhuist dus naar De Lindeboom. Om de vrijgekomen ruimte op de Constructieweg op te vullen denkt Floor aan een lunchroom. “Dan kunnen we weer mensen voor de horeca opleiden.” De achterliggende gedachte van Kringkoop is namelijk om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te voorzien van werkervaring. “Het bedrijf is op 2-2-2000 gestart en is vier keer zo groot geworden. We werken samen met de gemeente. Mensen die langdurig thuiszitten hebben vaak een opstapje nodig om weer aan de gang te komen. We bieden begeleiding zodat werknemers daarna misschien kunnen participeren in het bedrijfsleven.”

Bij Kringkoop zijn zo’n 75 mensen aan het werk. “Niet alleen in de winkel, maar er rijden auto’s rond om spullen op te halen en we halen ook huizen leeg. We zijn een stichting en maken geen winst, maar we moeten wel omzet draaien, want het moet kostendekkend blijven.”

Opening

Floor ziet de tweedehands kledingwinkel als een aanvulling voor het Mijdrechtse winkelhart. “In de Kringkoop op de Constructieweg komen per dag ongeveer 250 klanten. Aanloop is goed voor het dorp, daarmee versterken we elkaar.”

Voor de inrichting van de winkel is zoveel mogelijk hergebruikt. “De kassa is gemaakt van een kast en de lampen komen uit onze eigen winkel.” Naast kleding zullen er ook accessoires, cadeauartikelen en woningtextiel te koop zijn.

Om een kijkje te nemen moeten belangstellenden nog even wachten. De nieuwe vestiging van Kringkoop in de Lindeboom zal zaterdag 11 november om 09.30 uur officieel geopend worden door wethouder C. van Uden. Vanaf dan kan iedereen langskomen voor de eenmalige kerstshow of voor een tweedehands outfit in de nieuwe vestiging van Kringkoop in het overdekte winkelcentrum De Lindeboom.

Foto: Floor Groenendijk: ‘Dit wordt een aanvulling voor het Mijdrechtse winkelhart’.