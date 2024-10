Danspaleis ‘in the mood’ voor ouderen van start

Aalsmeer – Het inloopcentrum van Zorgcentrum Aelsmeer probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de oudere generatie. In overleg met Participe ontstond het idee om dansmiddagen te organiseren. Samen met bekende inlopers werden ideeën steeds meer werkelijkheid. Vrijwilligers werden gevonden en iedereen werd steeds enthousiaster.

De bedoeling is dat de ouderen gaan stijldansen, de bekende ballroom of latin, of solodansen waarbij Jeff van Dam zorgt voor de muzikale omlijsting. De nadruk ligt op bewegen en gezelligheid. Dansen is geen moeten; kijken, luisteren en genieten is ook een optie.

Voor entree wordt 2 euro gevraagd om het drankje en hapje te bekostigen. Aanmelden is wenselijk via telefoonnummer 06 22468574. Er gaat voor het eerst gedanst worden op donderdag 7 november is ‘danspaleis’ Irene aan de Kanaalstraat 12. Aanvang van ‘in the mood’ is 14.15 uur. Voorlopig zijn de dansmiddagen gepland op elke eerste donderdag van de maand. 5 december is de volgende keer.