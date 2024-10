Music in the Air (73): Rick van der Kroon

Door Rein van der Zee

Rijsenhout – De in Kudelstaart geboren zanger Rick van der Kroon zingt het levenslied, zijn grote voorbeeld is René Froger.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, wat doet het met je?

“Muziek is op dit moment mijn leven, het doet heel veel met me, meer dan ooit. Komt ook door de wisseling van repertoire die er heeft plaatsgevonden en ook wat je meemaakt door de jaren heen. In de huidige fase van mijn leven haal ik er heel veel troost uit. Het zingen is zo’n enorme uitlaatklep. Ik ben woonachtig op camping Westeinder in Rijsenhout waar van alles gebeurt, qua nieuwe eigenaar die alle bewoners eraf wil hebben. Dit terwijl daar vanuit het woningtekort heel veel mensen permanent wonen en geen kant op kunnen, dus dakloos worden. Als je dan ziet hoe er vanuit de overheid, maar ook door zo’n nieuwe eigenaar met je om wordt gegaan is schandalig en mensonterend, bizar. Dat raakt je en dan is muziek een sterke factor voor verdriet, boosheid, onbegrip maar zorgt tegelijkertijd voor verbinding, saamhorigheid, liefde en hoop. We gaan als Stichting SBCDW en bewoners/donateurs echt alle kanten op. Maar vertrekken gaat niet gebeuren.”

Wanneer werd je bewust van muziek?

“Op de basisschool was ik al wel betrokken bij playback-optredens, zingen in musicals en zelfs de Grote Meneer Kaktus show. Zelf gaf ik eerst de voorkeur aan schaatsen en wielrennen, dat ik op best hoog niveau heb gedaan. Later is het zingen weer teruggekomen en ben ik dat serieuzer gaan aanpakken naast mijn gewone werk.”

Door wie werd jij beïnvloed?

“René Froger was voor mij wel echt het voorbeeld van hoe je vanuit de kroeg je kon opwerken naar grotere podia. Zelf ben ik echt professioneel begonnen met zingen bij Café Peter Beense van de gelijknamige zanger. Daar heb ik echt geleerd om in elke situatie iets te kunnen improviseren en een leuk optreden te verzorgen. Een mooi liedje zingen is een kunst maar een 30/45 minuten mensen kunnen vermaken is als zanger minstens zo belangrijk.”

Bespeel je een instrument(en) en waar?

“Nee ik bespeel geen instrumenten, af en toe een toonladder op een piano voor stemoefeningen maar voor de rest niets. Vorig jaar ben ik wel met een band bezig geweest, maar dat project liep vast vanwege verschillende inzichten qua aanpak.”

Heb je weleens last van podiumvrees?

“Bijna nooit, daarvoor vind ik het veel te leuk. Heb 2 jaar terug voor het eerst gezongen op een begrafenis buiten voor ruim 400 verdrietige mensen. Dat deed ik nooit want ik dacht dat ik dat niet kon, zeker niet voor een bekende van me. Maar uiteindelijk was dat zo’n mooi optreden en ondanks al dat verdriet geeft het ook energie.”

Heb je nog een mooi verhaal/anekdote?

“Heb recent een heel mooi en leuk gesprek gehad met Ben Cramer, voor mij ook een voorbeeld als je het hebt over een topzanger. Qua stembereik zowel hoog maar zeker ook laag en warm. Hele bijzondere, gewone man. Ondanks zijn enorme staat van dienst! Hij heeft een aantal jaren geleden Neil Diamond nog ontmoet tijdens zijn laatste World Tourdoor Europa terwijl Neil al Parkinson had maar nog wel optrad. Heb echt 45 minuten aan Ben Cramer z’n lippen gehangen inclusief foto’s en filmpjes die hij me liet zien. Maar van dit soort verhalen heb ik er nog wel tientallen. Dat brengt dit vak weer met zich mee dat je soms bijzondere mooie mensen mag ontmoeten.”

Wat is je huidige situatie met muziek?

“Dat is een mooie vraag, ik zit in een soort fase van overgave op dit moment. Waar dit vooral mee te maken heeft is dat ondanks dat mensen niet in mijn zangcarrière geloven, er bij mij een steeds sterkere behoefte is om er wel iets mee te doen. Met name de reacties van mensen tijdens en na mijn optreden sterken mij in het gevoel dat ik goed bezig ben en dat het goedkomt. Er was een periode gehad dat ik constant met randzaken bezig was, je moeten verantwoorden voor de keuzes die je maakt. Daar ben ik mee gestopt. Wel vind ik het prettig om met mensen te sparren en een kritisch eerlijk antwoord te krijgen. Daar kan ik iets mee om uiteindelijk zelf dan een keuze te maken.”

Hoe ziet de toekomst eruit met muziek?

“Zoveel mogelijk! Mijn website www.dutchdiamond.net is sinds een paar weken vernieuwd! En ik ben met een laagdrempelig dinershow concept bezig. De eerste avond is donderdag 7 november in Mijdrecht T Oude Parochiehuis. Info: www.oudeparochiehuis.nl.”

(Foto: Bram Heimens)