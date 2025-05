Korfballers Atlantis grijpen cruciale punten

Mijdrecht – Er stond veel op het spel voor Atlantis 1, zaterdag 24 mei. De ploeg ontving HBC uit Beverwijk in een wedstrijd die van groot belang was voor zowel de strijd om het kampioenschap als voor handhaving in de klasse. De teams staan dicht bij elkaar in de ranglijst en elk punt telt in deze beslissende fase van het seizoen. Eerder dit jaar verloor Atlantis in Beverwijk met het kleinst mogelijke verschil (13-12), wat de motivatie om revanche te nemen alleen maar vergrootte.

Ondanks de regenachtige omstandigheden wist een grote groep supporters de weg naar het veld te vinden. Langs de lijn stond het vol met trouwe fans, die het team fanatiek aanmoedigden. Hun aanwezigheid gaf een extra impuls aan de spelers en zorgde voor een echte wedstrijdsfeer in Mijdrecht.

Atlantis begon fel aan de wedstrijd. Al snel verscheen er een 4-0 stand op het scorebord, waarmee de toon werd gezet. Door sterk samenspel en scherpe afronding liep Atlantis verder uit naar 8-2 en later zelfs naar 10-2. Pas vlak voor rust wist HBC iets terug te doen met twee treffers, wat de ruststand op 10-4 bracht.

Coach Rob Schoof toonde zich in de rust tevreden over het spel van zijn ploeg. Hij prees de strijdlust en het degelijke verdedigingswerk, en spoorde zijn team aan om deze lijn vast te houden en de winst met volle overtuiging over de streep te trekken.

Na rust veranderde het wedstrijdbeeld. HBC kwam sterk uit de kleedkamer en zette Atlantis onder druk. De scherpte bij de thuisploeg nam wat af, waardoor het scoren moeizamer ging. De voorsprong slonk gestaag: via 11-7 werd het tien minuten later 12-10. Het publiek beleefde een zenuwslopende slotfase, waarbij elk schot van grote waarde was. Atlantis wist zich echter op het juiste moment te herpakken. Met twee belangrijke doelpunten in de laatste minuten werd de wedstrijd definitief beslist: 14-10.

De overwinning betekent niet alleen dat de ploeg in de race blijft voor het kampioenschap, maar ook dat handhaving in de klasse is veiliggesteld. Door het onderlinge resultaat op HBC en Wolderwijd, is Atlantis zeker van handhaving.

Volgende week wacht de allesbeslissende confrontatie. Op zaterdag 31 mei reist Atlantis af naar Haarlem voor de kampioenswedstrijd tegen Rapid. Een overwinning daar betekent de titel.

Foto: Atlantis pakte cruciale punten tegen HBC. Foto: aangeleverd.