Korfbal: VZOD strijdend ten onder tegen ZKC’31

Kudelstaart – De korfballers van VZOD/FIQAS speelden afgelopen weekend hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen. ZKC’31 uit Zaandam kwam op bezoek en moest verslagen worden om de hoop op lijfsbehoud in de tweede klasse levend te houden. Een lastige klus voor de korfballers uit Kudelstaart, zeker gezien de extreme weersomstandigheden. Hoewel de supporters lekker konden genieten van het zonnetje, is korfballen in de volle zon met een temperatuur van rond de 30 graden allesbehalve een pretje.

Aan elkaar gewaagd

VZOD/FIQAS begon zwak aan de wedstrijd en kwam al gauw op een 0-4 achterstand. De thuisploeg was gelukkig in staat om het tij te keren en trok middels vier mooie aanvallen de stand gelijk: 4-4. VZOD en ZKC’31 bleken aan elkaar gewaagd en daar werd dan ook het nodige vertrouwen uit geput, met als resultaat dat de thuisploeg een aantal keer op voorsprong kwam. Toch liet ZKC’31 zich niet zomaar de kaas van het brood eten, waardoor beide ploegen uiteindelijk met een 9-9 ruststand de kleedkamers opzochten. VZOD/FIQAS begon vol goede moed aan het tweede bedrijf, maar kon de stijgende lijn van de eerste helft niet doorzetten. ZKC’31 was iets zuiverder in de afwerking, waardoor de Zaandammers op een 11-13 voorsprong kwamen. VZOD zou deze achterstand niet meer te boven komen en verloor uiteindelijk met 12-16.

Hoewel degradatie nog geen feit is, heeft VZOD/FIQAS wel een wonder nodig. Alleen als Woudenberg komend weekend puntenverlies lijdt tegen Oranje Nassau, dat nog nul punten heeft, en als er zelf wordt gewonnen van KIOS blijft de club op het veld behouden in de tweede klasse. Maar ongeacht de uitslag bij Woudenberg-Oranje Nassau zal VZOD het seizoen met een klapper willen afsluiten.

Trainers en spelers bedankt

Na de wedstrijd werden Hans van Leeuwen (trainer van het tweede), Piet van Beugen (assistent-trainer) en Gradus van Limpt (trainer van het eerste) bedankt voor hun diensten. In een moeilijke tijd voor de club hebben deze heren ervoor gezorgd dat de selectie door kon blijven spelen. Ook werd er afscheid genomen van een viertal spelers die volgend seizoen niet meer terugkeren als spelend lid: Nikki Koningen, Jessica Verheul, Bart Verheul en Paul te Riele werden allevier getrakteerd op de traditionele emmer met water.

Komend weekend speelt zowel het eerste als het tweede van VZOD/FIQAS uit tegen KIOS in Nieuw-Vennep voor de laatste wedstrijd van dit seizoen.