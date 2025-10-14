Kom met kapotte spullen naar het Repair Café

Aalsmeer – Het was een drukte van belang in Buurthuis Hornmeer tijdens de aftrap van Repair Café Westeinder. Vanaf half twee kwamen genodigden en bezoekers de grote zaal van het buurthuis binnen waar de reparatietafels stonden opgesteld.

Oscar, een van de initiatiefnemers, was vol lof over de komst van bezoekers. Al tien reparaties en verstelwerkzaamheden konden worden verricht, meldde hij in zijn aankondiging. Namens het team was hij ook erg verheugd met de toegezegde donatie van het Omgevingsfonds Schiphol. Daarmee kan Repair Café Westeinder echt aan de slag: gereedschap, communicatie en reparatiemateriaal zijn nodig om spullen een tweede leven te geven. Bij monde van wethouder Sybrand de Vries werd duidelijk welke toegevoegde waarde een repair café heeft bij de verduurzaming. Sinds 2009, oorsprong in Amsterdam, zijn wereldwijd duizenden repair café´s met vrijwillige inzet actief. Honderdduizenden apparaten en kledingstukken hebben al een tweede leven gekregen. Ook zegde de wethouder toe dat de Gemeente een flinke financiële bijdrage gaat leveren. Ook de Rabobank MRA geeft Repair Café Westeinder met een bedrag uit het coöperatiefonds een flinke duw in de rug.

Place2Bieb

Kom met kapotte spullen, die een tweede kans kunnen krijgen, naar Repair Café Westeinder op dinsdag 21 oktober vanaf 13.30 uur in Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart. Geef Alvast de reparatieopdracht doorgeven kan via: repaircafewesteinder@gmail.com. Repair Café Westeinder is iedere eerste maandag van de maand geopend in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 van 13.30 tot 16.00 uur en iedere derde dinsdag van de maand in Kudelstaart van 13.30 tot 16.00 uur.

Foto: Gezellige drukte bij de opening van Repair Café Westeinder (aangeleverd).