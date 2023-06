Kom kijken bij spectaculaire Zeepkistenrace￼

Regio – De oprit van Buurderij Van Dam wordt vrijdagmiddag 14 juli omgetoverd tot raceparcours! Daar verschijnen tien groepjes met stoere kinderen aan de start van de Zeepkistenrace, een wedstrijd met zelfgebouwde voertuigen. Publiek is van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen. De race gaat om 13.00 uur van start. Komt u ook kijken?

De Zeepkistenrace is een activiteit van TechNet Amstel & Venen en bedoeld om jongeren te enthousiasmeren voor techniek en technologie. Van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 juli bouwen kinderen tussen de 9 en 12 jaar in groepjes een eigen zeepkist. Het chassis is voor iedere groep hetzelfde, maar de opbouw dient te worden ontworpen en te worden gemaakt. Vrijdagmiddag 14 juli ‘racen’ de voertuigen over de oprijlaan naar Buurderij Van Dam. Dan moet blijken welke zeepkist het snelst, het wendbaarst en het origineelst is.

Publiek is welkom

Om 13.00 uur gaat de race van start. Kinderburgemeester Vera Hageman en wethouder Maarten van der Greft geven dan samen het startschot. Autosportcommentator René Hoogterp bouwt de spanning op en doet live verslag aan alle omstanders. Publiek is dan ook van harte welkom om te komen kijken en alle deelnemers aan te moedigen. Welk team bereikt als eerst de finish? En welk team wint de prijs voor originaliteit? De race gaat het uitwijzen!

Buurderij Van Dam

Omdat de oprit van Buurderij Van Dam (Padmosweg 171a, Wilnis) wordt gebruikt als raceparcours, is er zeer weinig parkeergelegenheid. Aan bezoekers wordt daarom geadviseerd op de fiets te komen. Deze kunnen aan de overkant van de weg geplaatst worden op een aangewezen parkeerterrein. Na afloop van de race mag iedereen naar hartelust struinen over het terrein van Buurderij Van Dam. Er is een natuurspeeltuin, een kinderboerderij en een gezellig sfeervol terras voor een hapje en een drankje. Welkom!