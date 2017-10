‘Ko met de Vlo’ in Poppentheater

Amstelland – Het Amstelveens Poppentheater heeft met de première van ‘Ko met de Vlo’ een bizarre en spannende slapstick in huis. De voorstelling gaat over een aandoenlijke zwerfhond, die in een liefdevol gezin wordt opgenomen. Wat het gezin echter niet weet, is dat er in zijn vacht een familie vlooien verstopt zit… Een terroriserende plaag voor het hele huishouden!

Verhalen zonder woorden

Theatergezelschap ‘Lichtbende ‘ brengt met live animaties licht tot leven. Verhalen zonder woorden, opgebouwd uit magische toverlantaarnbeelden op een gigantisch scherm, sluiten naadloos aan op de live gespeelde muziek.

Een unieke belevenis voor de hele familie. ‘Ko met de Vlo’ is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar en te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 22 oktober (première) en maandag 23 oktober om 14.30 uur. Toegangsprijs: € 8,50. Reserveren kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl.