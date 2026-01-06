Knuffelkoe voor winnaars lichtjeswandeling

Aalsmeer – De vrijwilligers van kinderboerderij Boerenvreugd kijken terug op een zeer geslaagde lichtjeswandeling. Maar liefst 122 kinderen hebben samen met hun families de lichtjeswandeling bezocht. Bezoekers konden kans maken op een mooie prijs als zij van de letters het goede woord wisten te maken. De oplossing konden zij inleveren in de brievenbus van de boerderij. Het woord dat gevonden moest worden was ‘sneeuwbal’. Inmiddels zijn de prijswinnaars bekend.

De 5-jarige Lieke en de 5-jarige Gijs kwamen samen met hun families de prijs ophalen. Zij kregen van de vrijwilligers een prachtige knuffelkoe. De koeien werden gesponsord door een gulle gever. Winnaar Yinthe kon helaas niet bij de prijsuitreiking zijn en ook de kinderen van ‘de Biezenwaard’ zullen hun prijsje later in ontvangst nemen.

Foto: Gijs en Lieke met hun gewonnen prijs. Foto: Boerenvreugd