Knappe prestaties Yannick bij Cruyff Legacy Run

Aalsmeer – Zondag 2 april vond onder een heerlijk lentezonnetje de Cruyff Legacy 14K Run plaats. Deze wedstrijd is tevens een sponsorloop voor het goede doel, georganiseerd door de Cruyff Foundation. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen om projecten te ondersteunen die kinderen met een beperking stimuleert om te gaan/kunnen sporten. De volwassenen rennen tot 14 kilometer en de afstand van de Kids Run voor kinderen tot 14 jaar was maximaal 2.250 meter. De start en de finish was in de Johan Cruyff Arena.

Yannick van der Laarse van Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA) deed mee en won de wedstrijd van 2.250 meter. Misschien nog wel belangrijker dan de winst op deze afstand was dat Yannick maar liefst 1.855 euro heeft opgehaald voor het goede doel. Dit was in de categorie tot 14 jaar het allerhoogste bedrag en overall (inclusief de deelnemende volwassenen) het twee na hoogste bedrag! Twee prestaties om trots op te zijn: winnen en scoren voor het goede doel! Yannick wil graag al zijn sponsoren bedanken voor hun donaties.