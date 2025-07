‘Klussen’ in fases in Ophelialaan

Aalsmeer – In aanloop naar de grootschalige herinrichting van het winkelgebied in de Ophelialaan is in de derde week van juni een aanvang gemaakt voor voorbereidende werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. De gas- en waterleidingen in de weg worden vervangen. De ‘klus’ wordt in fases uitgevoerd. Het eerste gedeelte (vanaf de Spoorlaan) is reeds aangepakt en momenteel wordt gewerkt in het middendeel en tot slot volgt nog het laatste stuk, tot aan de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg. Als een en ander volgens planning verloopt is de voltooiing in de eerste week van augustus. Tijdens de werkzaamheden is de Ophelialaan op het werkvlak afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, alle winkels blijven en zijn goed bereikbaar.

Reconstructie

Vervolgens blijft de Ophelialaan enkele maanden zoals ie nu, maar over een half jaartje gaat de boel echt op de schop. In het voorjaar van 2026 start de reconstructie. Eerste fase is de verouderde riolering in de hele straat vervangen. Daarna komt er nieuwe bestrating, worden de parkeerplaatsen opnieuw ingedeeld en komt er, wel pas in het najaar, nieuw groen. De laanstructuur wordt ten noorden van de winkelstraat, versterkt met nieuwe bomen in bestaande groenvakken. Nog even geduld, maar uiteindelijk (eind volgend jaar) zal de Ophelialaan omgetoverd zijn in een winkelstraat met een moderne uitstraling.

Foto: Vervangen ondergrondse infrastructuur in Ophelialaan (redactie Aalsmeer)