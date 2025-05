Klimaatexamen Aalsmeer: Geslaagd en geïnspireerd

Aalsmeer – In samenwerking met de gemeente Aalsmeer vond afgelopen donderdag in de raadskelder van het Raadhuis het Klimaatexamen plaats. Twaalf deelnemers toetsten hun kennis over klimaatverandering aan de hand van 35 pittige vragen. Iedereen slaagde met vlag en wimpel en ontving direct na afloop een certificaat. Maar het examen ging verder dan kennis alleen: het tweede deel bestond uit het schrijven van een brief aan de toekomst, vol persoonlijke reflecties en hoopvolle vergezichten.

Bewustzijn vergroten

Het Klimaatexamen, voor de tweede keer georganiseerd in Nederland met ruim 120 locaties en honderden deelnemers, had als doel niet alleen kennis te testen, maar ook de bewustwording rond klimaatverandering te vergroten. De vragenlijst, opgebouwd in twee delen, daagde deelnemers uit om na te denken over thema’s als energieverbruik, CO₂-uitstoot en duurzame oplossingen. De dag na het examen ontving de groep de antwoorden, zodat zij konden zien waar hun sterke punten lagen en waar nog ruimte was voor verdieping.

Toekomst Aalsmeer

Tijdens het examen werd ook gekeken naar de toekomst van Aalsmeer. Een deelnemer schetste in zijn visie een gemeente die in 2050 klimaatadaptief, circulair en sociaal is. Denk aan groene daken, waterberging in kassen, elektrische mobiliteit en buurten waar generaties samenleven. “De toekomst vraagt om durf, samenwerking en verbeeldingskracht”, aldus de een van de deelnemers.

Het werk gaat door

Het Klimaatexamen was meer dan een test; het was een startpunt voor verdere actie. Met dit examen heeft Aalsmeer opnieuw bewezen dat het klimaat hoog op de agenda moet staan. De boodschap is helder: de tijd van praten is voorbij, het is tijd om samen te handelen. En dat is precies waar het Klimaatexamen voor stond: niet alleen geslaagd, maar ook geïnspireerd!

Klimaatburgemeester Aalsmeer, Theo Bergonje