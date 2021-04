Kleuterspeurtocht bij Poppentheater

Amstelveen – Het Amstelveens Poppentheater organiseert een kleuterspeurtocht ‘Ik zie, ik zie’ in de meivakantie. Het Amstelveens Poppentheater staat midden in de wijk Elsrijk. Een hele mooie buurt waar, als je goed kijkt, veel te zien en te ontdekken is.

Omdat de theaters nog niet open mogen heeft het Amstelveens Poppentheater speciaal voor de kinderen een leuke speurtocht bedacht. De kinderen mogen speuren naar dieren, kabouters en zelfs handpoppen. Starten kan van zondag 2 tot en met zondag 9 mei van 10.30 tot 15.30 uur. Start en eindplek is het Poppentheater.

De speurtocht duurt een uurtje en is voor kinderen van 3 tot 6 jaar en hun begeleiders en kost 5 euro per tocht. Opgeven kan via info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6450439. Vermeld daarbij duidelijk naam en telefoonnummer. Om elkaar niet in de weg te lopen graag opgeven op welke dag en of u de ochtend of middag wilt starten.