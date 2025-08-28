Kleurrijk kunstwerk op De Bloemhof officieel onthuld

Aalsmeer – Is het nu een muur- of wandschildering? De wand van sporthal De Bloemhof bestaat deels uit bakstenen (muur) maar het grotere deel van de wand is van staal. Wethouder Sven Spaargaren bracht uitkomst: hij heette belangstellenden woensdagmiddag 27 augustus van harte welkom bij de officiële onthulling van het ‘Muurschilderij’.

Dat is ook een mooie benaming van het kunstwerk, gemaakt door Joram Roukes, maar ontworpen door ideeën van sporters, de kinderraad en omwonenden. Bij het tot stand komen waren diverse mensen betrokken, ook sponsors. “Een mooi compromis, een unieke samenwerking”, stelde de wethouder trots. “Het is de allereerste muurschildering in Aalsmeer en er gaan er meer volgen, zoals bij het Flower Art Museum.” Spaargaren omschreef de kunstuiting als ‘Village Dressing’ en gaf aan dat deze muurschildering de identiteit van Aalsmeer onderstreept. Zeker gezien de onderdelen waaruit de kunstvoorstelling bestaat: bloemen, twee handen aan de (hand)bal en water. Voordat de wethouder het woord aan de kunstenaar gaf zei hij dat de geschilderde bloemen op de wand gezelschap krijgen van ‘echte’ bloemen, die voor de muur worden gezaaid.

‘Hoe doe je dat?’

Kunstenaar Joram Roukes vertelde de aanwezigen hoe hij ongeveer een jaar geleden te werk is gegaan om de voorstelling op een tekening naar de grote wand te vertalen. Toch een knap staaltje werk. “Die vraag kreeg ik meerdere keren: Hoe doe je dat? Ik ben aan de slag gegaan met diverse vormpjes en letters op de wand die in het begin niets weghebben van hoe het er nu uitziet. Zodanig anders dat sommigen tijdens het maakproces bezorgd vroegen: Maar zó wordt het toch niet…?” Het resultaat is naar ieders wens. Blij en vereerd is Roukes dat hij de opdracht mocht uitvoeren.

Ook kinderburgemeester Marije van Dijk mocht speechen. Dat was voor haar de eerste keer bij zoiets officieels als het onthullen van een groot kunstwerk. Het ging haar goed af, luid en duidelijk sprak ze de hoop uit dat vanaf nu iedereen maar mag genieten van de mooie muurschildering op de sporthalwand.

De openingshandeling was het gezamenlijk ‘knallen’ van confetti. Hoewel de – zogeheten – duurzame confetti niet helemaal goed uit de verf kwam, knalt de kleurige wand er al van zichzelf uit!

Foto: Wethouder Sven Spaargaren (rechts) ‘knalt’ samen met de kinderburgemeester, de kinderraad en kunstenaar Joram Roukes (links) confetti als onthulling van de kunstzinnige wand van sporthal De Bloemhof. Tekst en foto: Joke van der Zee