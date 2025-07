Kleurenexplosie Michael Glanz in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Kunstenaar Michael Glanz heeft het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat omgetoverd tot een abstracte kleurexplosie. In zijn tentoonstelling creëert hij met zijn levendige schilderijen en objecten vol passie, kleur en geometrie een unieke visuele ervaring. De in Duitsland geboren Michael is meestal te vinden in zijn atelier op zolder van zijn huis in het centrum van Aalsmeer. Veel heeft hij niet nodig: een ezel, doek, verf, wat schildersgereedschap en inspiratie. Zijn stijl omschrijft hij als Geometrisch Abstractionisme of Neo-Geo, waarin kleur de hoofdrol speelt. Voor hem krijgt een schilderij betekenis door de interactie tussen kleuren. De combinatie met symmetrie en gelijkmatigheid maakt elk schilderij levendig en uniek.

Michael werkt sinds kort ook aan een nieuw project: Fantasy Planets. Dit zijn beschilderde bollen van plastic, waarin hij met een speciale techniek intense kleuren en structuren creëert. Het resultaat doet denken aan kraterlandschappen wat een verrassend driedimensionaal effect geeft aan zijn werk. Op 6 juli was de laatste expositiedag van Michael in het Oude Raadhuis, maar zo meent organisator Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, een zomer zonder beeldende kunst dat kan niet.

De abstracte kleurexplosie van deze Aalsmeerse kunstenaar is ook in de zomermaanden nog te bewonderen. De deuren van het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum staan tot en met 24 augustus elke zondag gastvrij open van 14.00 tot 17.00 uur. Entree: uw/jouw gift. Binnen lopen is een aanrader, de vele kleuren en aparte werken zullen zeker zorgen voor vrolijkheid en bewondering.

Meesterlijke portretten

Na 24 augustus moet Michael zijn schilderijen objecten weer inpakken, want een week later volgt al de eerste expositie in het nieuwe seizoen. Vanaf 30 augustus komt de Aalsmeerse kunstenares Amanda Poortvliet exposeren en zij gaat meesterlijke portretten presenteren.

Foto’s: www.kicksfotos.nl