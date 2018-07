Kindertekeningen in fysiotherapiepraktijk

Kudelstaart – Een lichaam krijg je als je geboren wordt. Eerst is het klein en kan het nog niet veel, maar dan word je sterker en groter, leer je lopen, fietsen, zwemmen en bijvoorbeeld boompje klimmen! Je eet en je drinkt en dan kan je nog sterker en groter worden (als het een beetje gezond is). Eigenlijk gaat dat allemaal vanzelf, best bijzonder!

Soms gaat het niet vanzelf; dan heb je ergens pijn omdat je gevallen bent. Of er groeit iets niet zo goed. Dan kan een fysiotherapeut je helpen. Die weet alles van je spieren en botten en pezen. Dan krijg je oefeningen om je lichaam weer sterk en beter te maken.

In de fysiotherapiepraktijk in Kudelstaart hangt vaak kunst, misschien heb je het wel eens gezien. Vaak is dit kunst van grote mensen. Nu willen de medewerkers graag kunst van kinderen ophangen. Om vrolijk van te worden, om van te leren en misschien wel om beter van te worden!

Maak een tekening

Je lijf is je hele leven bij je. Hoe kan je hier nu goed voor zorgen? Wat vind jij het belangrijkst aan je lijf? Waar ben je het meest trots op? Laat het zien! Maak een mooie tekening van jouw lijf. Wat het allemaal kan, waar het goed in is, hoe je er voor zorgt, wat voor eten je er in stopt, waar je trots op bent. Of wat soms niet zo goed gaat, waar je dan even hulp bij nodig hebt, en hoe je dat dan oplost of hoe je daar dan mee om gaat. Je mag het allemaal zelf verzinnen. Als het maar over jouw lijf gaat en op het tekenpapier gebeurt wat je bij de praktijk kan krijgen. Je mag werken met potlood, krijt, stift, verf of wat je maar wilt. Als het maar gaat over jouw lijf.

Prijs voor deelnemers

Doe mee en haal een speciaal tekenvel op bij de balie van de praktijk aan de Kudelstaartseweg. Als je klaar bent lever je je tekening daar weer in. Zet op de achterkant je naam en leeftijd, een emailadres en je telefoonnummer (of van je ouders). Doe dit uiterlijk 1 september! Het mag ook eerder, de tekeningen die eerder binnen komen worden vast opgehangen. In september komt een jury kijken naar de tekeningen; wat is de meest bijzondere tekening? Knap gemaakt, knap bedacht, bijzonder, anders, speciaal? Iedereen die meedoet verdient een prijs en de meest bijzonder tekeningen een extra prijs! De expositie wordt op een speciale dag in september geopend en dan mag iedereen komen. De medewerkers van de fysiotherapiepraktijk kijken uit naar jullie kunstwerken, krabbels, ideeën kleursels en andere bijzondere werken! Let op: Alleen voor kinderen, dus niet voor grote mensen!