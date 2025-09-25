Kinderfonds Mamas bij presentatieavond OSA

Aalsmeer – De jaarlijkse presentatieavond van Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) is op woensdag 8 oktober in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Uiteraard is iedereen welkom. Aanvang 20.00 uur, zaal open voor koffie en thee vanaf 19.30 uur. De avond begint met een inleiding door wethouder Sybrand de Vries. Hij zal een toelichting geven over wat de gemeente zoal doet in samenwerking met OSA aan ontwikkelingssamenwerking in de gemeente.

Er worden daarna presentaties met beelden en foto’s gegeven door Stichting Barbarugo en Stichting4life. Stichting Barbarugo is al jaren zeer actief in Ghana met het aanleggen van bamboeplantages, zo hebben de mensen daar werk en een inkomen. Stichting4life is actief in Kenia en werkt met scholen. Het opknappen en leveren van materialen voor scholen zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen. In de pauze kunnen stands bezocht worden waarbij informatie gegeven wordt over diverse projecten die ook subsidie mochten ontvangen van OSA in samenwerking met de gemeente.

Stichting Kinderfonds Mamas komt na de pauze aan het woord. Met duidelijke beelden en foto’s vertelt een bestuurslid van deze stichting over het werk van de Mamas. Deze vrouwen in Zuid-Afrika begeleiden gezinnen met kinderen door middel van steun, hulp en opvang. Zij doen dit met hun liefdevolle inzet. Info: www.osa-aalsmeer.nl.

Foto: Stichting Kinderfonds Mamas helpt gezinnen in Afrika (foto aangeleverd).



