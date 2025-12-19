Kinderen ontdekken lokale democratie

Aalsmeer – In november en december bezochten zeven groepen van verschillende basisscholen het Raadhuis. In de raadzaal maakten zij op een speelse manier kennis met lokale politiek, begeleid door ProDemos en raads- en collegeleden.

Al enkele jaren spelen kinderen het spel Democracity. Dit jaar deden in totaal zeven groepen mee van De Brug, de Jozefschool, de Oosteinder en Samen Een. Het spel is speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Hoe werkt het spel?

In het midden van de raadzaal ligt een plattegrond van een fictief dorp. De kinderen bouwen dit dorp samen op. Rondom de plattegrond staan gebouwen zoals een supermarkt, ziekenhuis en windmolenpark. Bij binnenkomst vormen de kinderen politieke partijen en nemen ze plaats op de stoelen van de raadsleden. Ze bedenken een partijnaam, bijvoorbeeld Partij voor Gezondheid (PvG). Vervolgens kiest elke politieke partij drie gebouwen die zij belangrijk vindt voor het nieuwe dorp.

Daarna volgt het debat: welke gebouwen zijn écht nodig? In de laatste ronde stemmen de partijen. Bij een meerderheid plaatst een partijlid het gebouw in het dorp.

Begeleiding en praktijkervaring

Bij elk bezoek is een begeleider van ProDemos aanwezig. ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ en biedt educatieve programma’s voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ook raads- en collegeleden doen mee. Zij geven tips uit de praktijk en beantwoorden vragen van de kinderen, zoals: Wat doe je als je het niet met elkaar eens bent? De griffie bedankt alle betrokkenen voor hun inzet en enthousiaste begeleiding. Democracity keert volgend najaar terug. Wilt uw klas dit ook beleven? Aanmelden kan via griffie@aalsmeer.nl.