Kinderburgemeester bij project ‘Help een vriendje’

Aalsmeer – Kinderburgemeester Chiemeze Ugoanyanwo heeft in Het Oosterbad gekeken bij het project ‘Help je Vriendje’. Op een stralende en warme vrijdag sprongen kinderen van een basisschool in Aalsmeer vanaf de hoge duikplank, reden kinderen met fietsen het water in en vielen ze uit bootjes. ‘Help je Vriendje’ is bedoeld om kinderen vertrouwd te maken met donker water. Zelfs kinderen met meerdere zwemdiploma’s kunnen nog in paniek raken wanneer ze onverwacht in ander water dan helder chloorwater terecht komen.

Waterrijke omgeving

Alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen op kosten van de gemeente Aalsmeer meedoen aan het project in Het Oosterbad. Het is bedoeld voor kinderen met een zwemdiploma in de groepen 6, 7 en 8. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig kunnen bewegen in de waterrijke gemeente Aalsmeer. “Dit project zou elke gemeente in Nederland moeten hebben”, zei de kinderburgemeester bij zijn bezoek.

Programma

Tijdens ‘Help je Vriendje’ leren kinderen in een dagdeel meer zelfredzaam te worden in donker water. Ze leren wat je moet doen als je met je fiets in het water terecht komt, wat je moet doen als je uit een bootje valt of door het ijs zakt, hoe je iemand opduikt van de bodem en hoe je een vriendje of vriendinnetje de kant op helpt zonder zelf het water in te gaan. Aan het einde van het programma krijgen de kinderen een certificaat, en een Oosterbad-zwemtas. Voor meer informatie over het project ‘Help je Vriendje’ kan gekeken worden op www.hetoosterbad.nl of stuur een mail naar: info@hetoosterbad.nl.

Foto: Gemeente Aalsmeer