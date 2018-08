Kinderboerderij zoekt helpende handen

Aalsmeer – Wie toe is aan een nieuwe uitdaging, kan direct solliciteren bij Boerenvreugd. De kinderboerderij, die dit jaar 25 jaar bestaat, is in de markt om nieuwe mensen aan te nemen. Op verschillende posities zoekt Stichting Kinderboerderij Aalsmeer versterking. Het (vrijwilligers)werk ligt voor het oprapen op de boerderij aan de Beethovenlaan en de beloning is marktconform. Op de braderie is meer informatie te verkrijgen.

Het zijn geen negen tot vijf banen op de kinderboerderij. De enthousiaste en gemotiveerde collega’s werken in vier-uursdiensten. Doordeweeks, maar vooral ook in het weekend. Voor de horeca is de kinderboerderij op zoek naar gastheren en -dames, die bezoekers graag welkom heten met een glimlach. Op het terras nuttigen bezoekers een kopje koffie of thee, een frisje of een ijsje. De winkel is uitgerust met een modern maar gebruiksvriendelijk kassasysteem, met PIN en contactloos betalen.

Horeca en technische dienst

Voor de technische dienst is Boerenvreugd op zoek naar mensen met handige handen, die kunnen helpen het terrein, de speeltuin en de gebouwen in goede conditie te houden. In het weekend worden mensen gezocht voor de combinatiefunctie van dierverzorger en horecamedewerker. Ervaring met tevreden klanten is een pré, maar een uitgebreid inwerkprogramma kan iedereen met de juiste motivatie en intentie goed op weg helpen.

Op de braderie

Voor de bouw en afbraak van evenementen is de kinderboerderij op zoek naar sterke tentbouwers. Zij zorgen er vijf keer per jaar voor dat een tijdelijke evenementenhal ter beschikking is van het activiteitenteam van SKBA. Tenslotte zoekt ook het management van Boerenvreugd ondersteuning. Onder andere is men op zoek naar secretarieel, boekhoudkundig en marketingtalent. Belangstellenden kunnen zich vrijwillig aanmelden voor een vrijblijvend gesprek, tijdens de braderie zaterdag in het Centrum in de kraam van de kinderboerderij in de Dorpsstraat. Daar kunnen ook spelletjes gespeeld worden, zijn originele handgemaakte cadeau-artikelen te koop en staat een koeiengrabbelton klaar. Er kan tevens geknutseld worden en de geiten willen graag geaaid worden.