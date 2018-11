Kinderboerderij bedankt Aalsmeer!

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 9 november gaf kinderboerderij Boerenvreugd een receptie voor sponsors, donateurs en andere vaste relaties. Het feest in de grote tent van de boerderij was de officiële afsluiting van het jubileumjaar. Ter ere van het 25-jarig jubileum zetten de vrijwilligers van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer niet zichzelf, maar anderen in het zonnetje.

Op de bijeenkomst waren enkele honderden gasten afgekomen. In zijn welkomstwoord gaf voorzitter Rogier van der Laan aan dat Boerenvreugd een vaste waarde in de Aalsmeerse samenleving is geworden en tot ver buiten de gemeentegrenzen wordt gewaardeerd. Hij bedankte alle mensen en organisaties die hebben geholpen bij de totstandkoming en verdere ontwikkeling van de kinderboerderij. “Na 25 jaar zijn vele wensen vervuld”, aldus Van der Laan. “Maar ook de komende jaren zijn er voldoende uitdagingen waardoor we ons willen blijven ontwikkelen.”

Cees Hageman, één van de oprichters van de kinderboerderij en comitévoorzitter, haalde in zijn speech één van de trouwe sponsors naar voren, aannemer Pieter Hulsbos, die een foto-collage ontving. Hij stond model voor alle andere trouwe partners die Boerenvreugd blijvend ondersteunen.

Voorzitter Van der Laan memoreerde nog dat nieuwe sponsors en vrijwilligers van harte welkom zijn om ook de komende jaren de continuïteit van de kinderboerderij te garanderen.