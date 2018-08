Kudelstaart – De afgelopen week heeft de (oud) Kudelstaartse Lenneke Zwolle haar eerste kinderboek ‘Een wijze les voor de prinses’ gepubliceerd. Het kindervoorleesboek is in dichtvorm geschreven en gaat over een kleine prinses die zich erg verheugt op haar zesde verjaardag, maar te maken krijgt met diverse emoties, zoals blijheid, teleurstelling, boosheid en geluk, hetgeen tot de wijze les leidt dat vriendschap belangrijker is dan cadeautjes.

De illustraties zijn van Kirsten Beintema en de vormgeving is gedaan door Marcel Fronenbroek, beide woonachtig in Kudelstaart.

Inspiratie

Lenneke heeft al langere tijd de passie om te schrijven en heeft hiervoor in het verleden diverse cursussen gevolgd. De inspiratie voor het schrijven van kinderboeken haalt ze grotendeels uit het jonge moederschap. Als moeder van een dreumes van 20 maanden en in blijde verwachting van de tweede, komt de motivatie tot het vertalen van kinder-emoties naar leerzame boekjes vanzelf tot leven. Het volgende kinderboek van haar hand is dus ook al in een verder gevorderd stadium, waarin Kirsten Beintema wederom de tekst van bijpassende kleurrijke illustraties voorziet.

De datum waarop Lenneke haar boek bij het Boekhuis in Aalsmeer zal gaan voorlezen volgt nog. ‘Een wijze les voor de prinses’ wordt in eigen beheer uitgegeven en is tevens te koop bij het Boekhuis in de Zijdstraat in Aalsmeer en bij de Marskramer in Kudelstaart.

Voor bestellingen of meer informatie kan een mail gestuurd worden naar lenneke@debloggendemoeder.nl