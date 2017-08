‘Kind onder vuur’ in bibliotheek

Over het leven van kinderen in oorlog

Amstelveen – Hoe eng is het om ’s nachts door het bos de grens over te steken zonder dat iemand je mag zien? Hoe gevaarlijk is het om continu op te moeten passen voor mijnen? In de tentoonstelling Kind Onder Vuur, die van 4 tot 24 augustus in de Bibliotheek Stadsplein te zien is, ervaren kinderen hoe het voor hun leeftijdsgenootjes is om op te groeien in oorlogsgebied . Deze bijzondere tentoonstelling komt voort uit een samenwerking tussen het Rode Kruis en de Bibliotheek Amstelland.

Over de tentoonstelling

Manoach, Noa, Nachson en hun moeder zijn de eerste enthousiaste bezoekers van de tentoonstelling. Met een opdrachtenboek onder hun arm gingen ze met elkaar op ontdekkingsreis. ‘We willen de komende weken nog veel meer kinderen in Amstelveen en omstreken kennis laten maken met de verhalen van de kinderen onder vuur,’ aldus Hiske Deinema programmeur bij de Bibliotheek Amstelland. Kind onder Vuur reist tot 2020 door heel Nederland en staat tijdens de zomervakantie in de Bibliotheek Stadsplein.

Over de kinderen onder vuur

De expositie vertelt de verhalen van Farah, Vian, Angie en Otim. Vian moest bijvoorbeeld vluchten uit haar Syrische wijk en Angie verloor haar been toen ze op een landmijn stapte in Colombia. Hoe dat voor hen was – en hoe het nu met ze gaat – is te ervaren in deze tentoonstelling. Doel is om kinderen meer begrip bij te brengen voor hun leeftijdsgenootjes ver weg die in oorlog opgroeien en voor de leeftijdsgenootjes dichterbij die uit oorlogen komen.

De tentoonstelling is een initiatief van het Rode Kruis en Humanity House. Meer informatie treft u aan op www.debibliotheekamstelland.nl en www.kindondervuur.nl