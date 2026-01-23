Kieslijst FlorAalsmeer nu ook bekend

Aalsmeer – Na het CDA, VVD, GroenLinks/PvdA en D66 heeft nu ook FlorAalsmeer de kieslijst voor de verkiezing van de gemeenteraad op 18 maart bekend gemaakt.

De lijst, die gepresenteerd werd tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Oude Veiling, bestaat aldus de fractie uit een sterk team van 14 kandidaten met ervaring uit de praktijk en met hart voor Aalsmeer en Kudelstaart. “Vanaf nu is de campagne echt begonnen. We blijven doen wat we al jaren doen: luisteren, doorvragen en helpen de juiste keuze te maken.”

De kieslijst van FlorAalsmeer: 1. Judith Keessen, 2. Afke Dappers, 3. Lydia Lucke, 4. Cedric van den Broek, 5. Dirk Biesheuvel, 6. Alex Sercan, 7. Peneloppe Martina, 8. Sander van der Lip, 9. Jan Millenaar, 10. Peter Sparnaaij, 11. Wilma van Tol, 12. Esther Biesheuvel, 13. Nigel Verzaal, 14. Neve van der Lip.

De verwachting is dat Absoluut Aalsmeer als laatste fractie binnenkort de kieslijst presenteert.