Kienavond SSK voor Kudelstaartse verenigingen

Kudelstaart – Stichting Supporting Kudelstaart (SSK) organiseert op vrijdag 7 november weer een kienavond. Tijdens deze kienavond kan er geld opgehaald worden voor de Kudelstaartse verenigingen. De kienboekjes kosten 20 euro per stuk waarbij 15 euro overgemaakt wordt naar een Kudelstaartse vereniging die de deelnemer zelf kan kiezen! Bij aankoop van het boekje geeft men door voor welke vereniging gespeeld gaat worden. Iedereen is welkom! De kienavond op vrijdag 7 november is in Dorpshuis ‘t Podium in Kudelstaart en de eerste ronde begint om 20.30 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur. Kom ook en speel mee voor jouw/uw vereniging!

Oud papier

SSK zorgt er al jaren voor dat iedere maand het oud papier in Kudelstaart wordt opgehaald, met medewerking van firma Nijssen en diverse vrijwilligers van de Kudelstaartse verenigingen. De verenigingen krijgen hiervoor een vergoeding. De eerste volgende ophaaldag van het oud papier is vrijdag 7 november 2025. Kijk op www.stichtingsupportingkudelstaart voor meer informatie over alle activiteiten van SSK.