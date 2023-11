K&G verliest, damkampioen van slag

De Kwakel – Vrijdagavond speelde damclub ‘Kunst en Genoegen’ haar eerste bondswedstrijd. In het vertrouwde Fort De Kwakel ontving K&G de dammers uit Heerhugowaard. Lange tijd was er geen enkel teken in de strijd, de partijen gingen gelijkwaardig op. Tot er een flinke klapper viel: Fred Voorn zag in één slag zes schijven van het bord geslagen worden, voldoende voor overgave. Korte tijd erna bracht René de Jong K&G op gelijke hoogte, een miniem eindspel wist hij nog tot winst te voeren, 2-2 tussenstand.

Vervolgens kon kopman Adrie Voorn geen vat op zijn tegenstander krijgen, langzamerhand werd Adrie van het bord gedrukt. Zo liep hij tegen zijn tweede nederlaag in één week op, niet veel voorgekomen in zijn lange damcarriere, 2-4. Wim Konst probeerde K&G alsnog op gelijke hoogte te brengen, maar kwam uiteindelijk met remise goed weg, eindstand 3-5.

Over twee weken krijgt K&G een herkansing, dan spelen de Kwakelse dammers in en tegen IJmuiden. Voor de donateurs van de damclub alvast een datum om te noteren: op zaterdagmiddag de 16e december wordt het donateursdamkampioenschap weer in ‘t Fort georganiseerd.