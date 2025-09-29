Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein Royal FloraHolland

Aalsmeer – Het bedrijventerrein van Royal FloraHolland, gelegen in Aalsmeer en Uithoorn, heeft het prestigieuze Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Deze erkenning onderstreept de succesvolle samenwerking tussen publieke en private partijen die zich gezamenlijk inzetten voor veiligheid. Het KVO-certificaat, toegekend door certificeringsorganisatie KIWA, is het resultaat van intensieve samenwerking tussen verschillende partijen: gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, politie, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bedrijfsbrandweer RFH Aalsmeer, Operationele Veiligheid RFH Aalsmeer (beveiliging) en de Vereniging van Eigenaren. Dankzij deze gezamenlijke inspanningen voldoet Royal FloraHolland aan de normen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het behalen van het certificaat is niet alleen een erkenning van de huidige inspanningen, maar dient ook als stimulans om te blijven streven naar verbetering en innovatie op het gebied van veiligheid.

Samenwerking

“Alle partijen zijn buitengewoon trots op deze prestatie”, aldus David van Mechelen CFO van Royal FloraHolland. “Dit certificaat is het resultaat van de toewijding en samenwerking van alle betrokkenen op ons bedrijventerrein. We zijn vastbesloten om onze inspanningen voort te zetten en te blijven streven naar een veilige en veerkrachtige bedrijfsomgeving.

Gedeelde verantwoordelijkheid

“Veiligheid op en rond bedrijventerreinen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen door Royal FloraHolland laat zien wat er mogelijk is als publieke en private partijen écht samenwerken”, aldus burgemeester Oude Kotte van Aalsmeer. De KVO-werkgroep blijft zich actief inzetten om de veiligheid van alle stakeholders te waarborgen.Keurmerk.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een instrument dat ondernemers, gemeenten, politie, brandweer en andere betrokken partijen helpt om samen te werken aan een veilige en leefbare omgeving op bedrijventerreinen, in winkelgebieden of buitengebieden. Door structureel afspraken te maken over het aanpakken van overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer, draagt het KVO bij aan een prettige en veilige werkomgeving. Het behalen van het keurmerk toont aan dat er een duurzame samenwerking is opgezet, gericht op veiligheid en preventie. Kijk voor meer informatie over het keurmerk op de www.hetccv.nl/keurmerken/veilig-ondernemen.

Foto: Uitreiking Keurmerk Veilig Ondernemen (aangeleverd).